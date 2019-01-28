



6 смертей лише за останній тиждень В Україні зростає кількість хворих на грип. На Дніпропетровщині епідпоріг вже перевищений у Новомосковську, Вільногірську та Петриківському районі. В окремих школах на карантин закриті понад 36 класів. Цьогоріч, кажуть епідеміологи, країною ширяться два особливо небезпечні штами грипу «А». В групі ризику — діти та люди похилого віку. Аби убезпечити себе, лікарі радять уникати місць великого скупчення людей, вакцинуватися, а також частіше провітрювати приміщення. Якщо ж захворіли — залишитися вдома, аби не наражати на небезпеку оточуючих.

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