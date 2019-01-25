



У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу На водосховищі Нікополя кавказька вівчарка провалилась під кригу й ледве не потонула. З води знесилену тварину витягнули п’ятеро сміливців. Щоб дістатися до собаки, довелося долати ділянку із крихким льодом. Незвичайна рятувальна операція мала щасливе завершення. Зранку жалібне скавчання, що лунало з боку водосховища, почув сторож річкового порту. Оглянувши територію, чоловік побачив собаку, схожого на кавказьку вівчарку, який борсався в крижаній воді. Виручати нещасну тварину покликав інженера з сусіднього підприємства. Той миттєво зібрав команду з п’яти чоловіків. Вхопивши рятувальні засоби сміливці побігли до води. Дістатися до знесиленої тварини виявилось неможливим. Пес тонув за 30 метрів від берегу. Тоді врятувати тварину визвався сторож Сергій Бушев. По крихкому льоду чоловік дістався до собаки й затягнув його на драбину. Наразі Сергій показує місце пригоди. Чоловік не вважає свій вчинок героїчним і не виказує емоцій. Завдячує товаришам, які «страхували» його з берега. Каже, колись рятував взимку рибалок. З собакою — інша справа. Нещасний пес дві години провів у крижаній воді. Рятувальники відігріли, нагодували та навіть зробили укол собаці. Сьогодні за ним приїхали щасливі господарі. Виявилось, пса кличуть Шарханом. Кавказькій вівчарці п’ять років. Проте, досі бешкетує. Вчора побіг за котом та й загубився. Господарі пообіцяли берегти свого вихованця.

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