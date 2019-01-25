



Цькування дітей в навчальних закладах тепер злочин До відповідальності також притягуватимуть керівництво шкіл, коледжів або вишів, якщо вони не повідомлятимуть поліцію про факти булінгу. Агресор же ризикує сплатити штраф до тисячі семисот гривень або відпрацювати до сорока годин на громадських роботах. Якщо він не досягнув шістнадцяти років, покарання за нього нестИмуть батьки. За повторне знущання — покарання збільшується. Батькам, які дізналися про цькування їхньої дитини, необхідно звернутися до керівника навчального закладу, а вже потім — до поліції.

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