11 канал
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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.

18:37У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу
18:34Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин
18:33В Україні готують поліцейських, які будуть протидіяти домашнім тиранам
18:25На відремонтованій Курчатова вже з’явилися дефекти
18:38Стартує другий сезон конкурсу дитячих талантів «Zефір»
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Цькування дітей в навчальних закладах тепер злочин

25 января 2019 18:36

До відповідальності також притягуватимуть керівництво шкіл, коледжів або вишів, якщо вони не повідомлятимуть поліцію про факти булінгу. Агресор же ризикує сплатити штраф до  тисячі семисот гривень або відпрацювати до сорока годин на громадських роботах. Якщо він не досягнув шістнадцяти років, покарання за нього нестИмуть батьки. За повторне знущання — покарання збільшується. Батькам, які дізналися про цькування їхньої дитини, необхідно звернутися до керівника навчального закладу, а вже потім — до поліції.

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