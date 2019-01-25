



Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин у Кривому Розі. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. Зловмисники напали на крамницю кілька днів тому й вкрали чимало золотих прикрас. Затримали їх в Харківській області під час профілактичного відпрацювання. Поліцейські вилучили більш як півтора кілограма ювелірних виробів. Громадян Азербайджану також звинувачують у пограбуванні фермера.

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