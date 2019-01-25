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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.

18:37У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу
18:36Цькування дітей в навчальних закладах тепер злочин
18:33В Україні готують поліцейських, які будуть протидіяти домашнім тиранам
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Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин

25 января 2019 18:34

Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин у Кривому Розі. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. Зловмисники напали на крамницю кілька днів тому й вкрали чимало золотих прикрас. Затримали їх в Харківській області під час профілактичного відпрацювання. Поліцейські вилучили більш як півтора кілограма ювелірних виробів. Громадян Азербайджану також звинувачують у пограбуванні фермера.

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