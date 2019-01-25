



В Україні готують поліцейських, які будуть протидіяти домашнім тиранам Новий етап у боротьбі з сімейним насильством! Цьогоріч в Україні запрацюють сорок п’ять мобільних груп поліції, що реагуватимуть виключно на такі злочини. Нагадаємо, з початку січня набули чинності зміни у Кримінальному кодексі. Тепер за насильство над жінкою, чоловіком чи дитиною можна потрапити за ґрати. У склад підрозділів, що виїжджатимуть на домашні скандали, вже відібрали більш як чотири сотні правоохоронців. Це — дільничі, працівники ювенальної превенції та патрульні. Наразі вони відпрацьовують конкретні ситуації у спеціальних інтерактивних кімнатах.

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