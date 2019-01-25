11 канал
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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.

18:37У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу
18:36Цькування дітей в навчальних закладах тепер злочин
18:34Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин
18:25На відремонтованій Курчатова вже з’явилися дефекти
18:38Стартує другий сезон конкурсу дитячих талантів «Zефір»
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В Україні готують поліцейських, які будуть протидіяти домашнім тиранам

25 января 2019 18:33

Новий етап у боротьбі з сімейним насильством! Цьогоріч в Україні запрацюють сорок п’ять мобільних груп поліції, що реагуватимуть виключно на такі злочини.  Нагадаємо, з початку січня набули чинності зміни у Кримінальному кодексі. Тепер за насильство над жінкою, чоловіком чи дитиною можна потрапити за ґрати. У склад підрозділів, що виїжджатимуть на домашні скандали, вже відібрали більш як чотири сотні правоохоронців. Це — дільничі, працівники ювенальної превенції та патрульні. Наразі вони відпрацьовують конкретні ситуації у спеціальних інтерактивних кімнатах.

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