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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.  Їх розробили ще на початку минулого року. А наприкінці грудня — затвердили на виконкомі. Підприємців, що поміняли свої вивіски на правильні, поки не багато. Тож у міськраді намагаються достукатись до власників крамниць і через ЗМІ. Для журналістів організували прес-тур, аби показати — якою саме має бути реклама на фасадах. Не закривати й не псувати архітектуру будівлі — головна вимога до рекламних вивісок, табличок та конструкцій. За новими правилами вони не можуть затуляти вікна, двері чи, наприклад, фризи. Усі архітектурні елементи на фасадах — недоторкані, розповідає головний художник Дніпра Сергій Білий. Та показує журналістам — як бути не повинно. Вивіска однієї з кондитерських фабрик — також не відповідає дизайн-коду міста. У самому магазині звичайні продавці про це поки нічого не знають. А це — правильні вивіски, які не псують фасад будівель. Такий приклад головний худождник Дніпра пропонує наслідувати. Аби розмістити рекламу на фасадах будівель — необхідно мати дозвіл від міського департаменту торгівлі та реклами. Його видаватимуть лише тим, чиї вивіски відповідають новому дизайн-коду. Ті, що вже давно мають такий дозвіл, не демонтуватимуть. З їхніми власниками домовлятимуться мирно. Та попереджають — після закінчення строку, вони можуть втратити своє рекламне місце. Дніпряни, яких ми опитали на вулиці — підтримують ідею дизайн-коду. Твердять — надмірна реклама псує архітектуру. З підприємцями поки проводитимуть роз’яснювальну роботу. За місяць на несумлінних власників вже чекатиме покарання — аж до демонтажу рекламних носіїв.

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