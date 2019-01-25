



На відремонтованій Курчатова вже з’явилися дефекти Не тротуар, а справжнє випробування! Що про таке покриття кажуть експерти та комунальники? 32 тисячі переглядів, десятки коментарів. Тиждень тому це відео сколихнуло соцмережі. Сьогодні вода між плитками замерзла і вони почали виступати. Необхідність долати цю смугу перешкод обурює перехожих. Дефекти є по всій довжині відремонтованого тротуару. Щоб зрозуміти, наскільки проблема серйозна, ми запросили експерта. Оглянувши місце, фахівець пояснює: у деяких місцях відсутній міжплиточний наповнювач. Експерт додає, плитка буде руйнуватися й надалі. Зрозуміти ж масштаби ремонту цих ділянок тротуару можна буде тільки після проведення інженерно-технічного обстеження. У міськраді ж виправдовуються: зробити тротуар по вулиці Курчатова якісно — завадила погода, бо плитку укладали в грудні. Раніше приступити до робіт начебто не могли — через технологічні обмеження. По так би мовити рельєфному тротуару містянам доведеться ходити аж до весни — допоки не розтане весь сніг. На питання — скільки коштував місту такий ремонт — чиновники відмовчуються. Та запевняють: його вартість не зросте — підрядник має за власні кошти усунути всі недоліки.

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