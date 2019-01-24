



Стартує другий сезон конкурсу дитячих талантів «Zефір» Минулого року на ньому у різних жанрах змагалися понад 20 тисяч дітей. А зараз очікують навіть більше. Подати заявку можна на сайті обласної адміністрації, яка й проводить цей конкурс. Юні таланти від п’яти до шістнадцяти років змагатимуться у декількох номінаціях — вокал, театральне мистецтво, хореографія, інструментальний та оригінальний жанри. Виступатимуть і солісти, і гурти. Кастинги першого відбіркового туру пройдуть у багатьох містах та селищах області.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



