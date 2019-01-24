



Щасливі автомобілісти — невдоволені пішоходи Без гумових чобіт мешканцям Дніпра неможливо переміщатися вулицями міста через геть непочищені тротуари. П’ять населених пунктів без електроенергії та десятки автомобілів у сніговому полоні. Дніпропетровщиною продовжує вирувати Балканський циклон. Область рясно засипає мокрим снігом, на дорогах утворилася льодяна кірка. Як борються зі стихією рятувальники та комунальні служби? Цієї ночі негода добряче вдарила по Дніпропетровщині. Без світла залишилися 5 населених пунктів у Криничанському районі. В Кам’янському ваги снігу не витримав дах поштового складу. Загальна площа обвалу становить близько дев’ятисот квадратних метрів. А от де без рятувальників було не обійтись, так це на засніжених трасах. У снігові пастки потрапили більше як сімдесят автівок, з них — 6 машин швидкої допомоги. Загалом врятовано майже півтори сотні людей. Зокрема вранці між селищами самарським та хорошим надзвичайники витягли автобус із сорока шахтарями. У службі ж автомобільних доріг звітують: із негодою впорались. Всі обласні траси — проїзні, на відміну від сусідніх Полтавської та Кропивницької. Там шляхи закрили для вантажівок. У місті з негодою боролись працівники КП «УРЕА». Працювали всю ніч і начебто, результативно. Дороги, принаймні в центрі міста — чисті. Справжні ж пригоди й неприємності спіткали пішоходів. Особливо тих, хто не має гумових чобіт. Тони снігу що їх приніс циклон вранці почали танути. Подекуди тротуари перетворились на справжні річки. Комунальники виправдовуються: вночі намело надто багато снігу. Кількість опадів, кажуть синоптики, має зменшитись вже завтра. Та разом із цим знизиться температура повітря, і все що сьогодні розтануло — замерзне. Отже, на дорогах та тротуарах — утвориться ожеледь.

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