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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.

18:37У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу
18:36Цькування дітей в навчальних закладах тепер злочин
18:34Поліція затримала шістьох іноземців за підозрою у нападі на ювелірний магазин
18:33В Україні готують поліцейських, які будуть протидіяти домашнім тиранам
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Газ проти школярів. Двоє підлітків постраждали через небезпечні забавки

24 января 2019 18:26

За два дні на Дніпропетровщині сталося аж чотири випадки розпилення газових балончиків у навчальних закладах. В результаті забав зі сльозогінними засобами дві дитини опинились в лікарні.  Поліція перевіряє, чи не закликали підлітків до таких дій у соцмережах. Три випадки у Дніпрі та один — у Павлоградському районі. За два дні в різних школах Дніпропетровщини учні використали газові балончики в стінах навчальних закладів. У двох випадках довелось зупинити навчальний процес та евакуювати дітей. Найбільш резонансна подія з газовими балончиками сталася у сто двадцять другій школі Дніпра. Там концентрація розпиленої речовини була настільки високою, що довелось госпіталізувати двох тринадцятирічних учениць. Зараз вони перебувають в обласній дитячій лікарні. Інші декілька учнів сто двадцять другої НВК перебувають на домашньому лікуванні. Дві інші школи, де були зафіксовані факти розпилення газових балончиків, — сорок четверта та п’ятдесят сьома. Авторам таких розваг від десяти до п’ятнадцяти років. Один хлопець стверджує, що балончик не його. Всім іншим учням газові балончики дали батьки. Такі засоби самозахисту є у вільному продажу, але придбати їх можна лише повнолітнім особам. На батьків неповнолітніх жартівників складено адмінпротоколи. Вони заплатять штрафи. Підозрілим є той факт, що газові балончики в школах розпилювали два дні поспіль. Окрім Дніпропетровщини такий випадок стався й Чернівцях. Тож поліція перевіряє чи не закликали підлітків до таких дій у соцмережах.

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