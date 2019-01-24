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Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски Власників магазинів закликають поміняти величезні рекламні вивіски

25 января 2019 18:30

Облагородити місто. У Дніпрі вже певний час діють єдині правила розміщення вивісок, табличок та реклами на фасадах будівель.

18:37У Нікополі ледве врятували кавказьку вівчарку, що провалилась під кригу
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Півсотні вихованців за тридцять років

24 января 2019 18:23

П`ятдесят одну дитину виховала мати-героїня з Дніпра. Ще дев`ять підростають у її будинку сімейного типу, якому нещодавно виповнилося тридцять років.  Валентина Іонова і сама днями відзначила день народження. Жінку привітали представники міської та районної ради. Нашій знімальній групі пані Валентина розповіла, про що мріє найбільше.

Мати-героїня Валентина Іонова сьогодні приймає гостей. П`ятнадцятого січня у неї був день народження, але вік жінка кокетливо не називає. Зараз вона опікується дев`ятьма дітьми. За словами пані Валентини, відкрити сімейний дитбудинок вона вирішила, бо не уявляє, як малята можуть жити без матері. І чоловік, й усі члени родини її рішення підтримали. А найменший, коли сам став дорослим, теж всиновив двох дітей. Мешкають вони разом з родиною Валентини Никифорівни. Будинок на двісті квадратних метрів. Усюди тут іграшки, фотографії та дитячі речі. І для кожного знайдеться місце. Молодші діти люблять зібратися купкою та побавитись у якусь гру. Дорослим подобається спорт. Пані Валентина та пан Олександр для них мама і тато. Поки ми писали інтерв’ю, у подарунок іменинниці вихованці співали пісню. Валентина Никифорівна каже: на день народження забажала дожити до дев’яноста років, щоб якнайдовше побути зі своїми дІтьми.

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