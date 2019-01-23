



Перші підсумки роботи нової української школи Двадцять три мільйони гривень минулого року виділили з державного та міського бюджету на запровадження в Дніпрі нової української школи. Кабінети осучаснили, закупили все необхідне обладнання, а вчителів перепідготували. За принципово іншою програмою у вересні почали навчатися понад одинадцять тисяч першокласників. Тож що з цього вийшло? Згідно з концепцією нової української школи, в центрі уваги вчителів тепер індивідуальність дитини. Та всі завдання учні виконують у групах — щоб краще порозумілися в колективі. Для цього ж кожен навчальний день розпочинається з ранкового кола довіри. Окрема увага — учням з особливими освітніми потребами. За інклюзивною програмою наразі їх у Дніпрі навчається близько трьохсот. В кожному класі, де є така дитина, разом з вчителем працює асистент. Перепідготовка педагогів — ще одна невід’ємна складова нової української школи. На сьогодні, майже сімсот вчителів з дніпровських шкіл підвищили кваліфікацію. Також, існує ціла схема їхньої додаткової мотивації. Молодих спеціалістів залучають грошима — продовж року кожного місяця додають дві тисячі до ставки. Тепер вчителі працюють за ноутбуками, а для повноцінного розвитку дітей кабінети обладнані купою цікавих речей, наприклад ігровими наборами Лего. Підсумовуючи перше півріччя нової української школи, освітяни Дніпра зазначають: не все проходить гладко. Наприклад, підручники для першачків до початку навчального року Міністерство освіти надрукувати не встигло. І навіть зараз ними забезпечені не всі учні. У свою чергу, деякі вчителі не надто радіють тому, що відбувається — декому важко звикнути до змін. Втім, в управлінні освіти сумнівів не мають: кажуть всі зміни — все на краще.

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