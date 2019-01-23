



До багатоповерхівки на проспекті Миру ніяк не доїдуть сміттєвози Звалище посеред двору. Біля будинку на проспекті Миру сміття не вивозять вже кілька тижнів. І це після того, як люди обрали нову обслуговуючу компанію — «Житлосервіс». Комунальники навіть контейнери нові не поставили. А у старих мотлох лежить ще з нового року. Раніше цей будинок обслуговувало КП «Дніпрокомунтранс». Однак комунальники вимагали підписання нової, колективної угоди від ОСББ. Тобто щоб гроші за послуги надходили одразу від усього будинку, а не від кожної окремої сім`ї. Та брати відповідальність за сусідів в ОСББ не захотіли, і уклали індивідуальні угоди із «Житлосервісом». Сміттєві контейнери, які стоять зараз, належать «Дніпрокомунтрансу». Їх чомусь не забрали. А у «Житлосервісі», коли до них вдається додзвонитися, людей лише годують обіцянками. Не бажаючи перетворювати власний двір на звалище, деякі мешканці будинку відносять сміття в інші контейнери. У сусідніх дворах є баки «Житлосервісу», які регулярно вивозять. Однак купа пакетів біля власної домівки лише зростає. Гора сміття вже перекрила доступ до дверей місцевого теплового пункту. Люди побоюються, що у випадку аварії туди просто не вдасться потрапити. Та й антисанітарія не додає оптимізму. У «Житлосервісі» ж пояснюють: якби мешканці заключили єдину угоду як ОСББ, і контейнери поставили б швидше, і зі сміттям розібралися. А так індивідуальні угоди досі не підписали всі жителі будинку. Однак навіть у цьому випадку комунальники не обіцяють терміново ліквідувати звалище. У «Житлосервісі» кажуть: проблема встановлення контейнерів та вивозу сміття зараз актуальна для всього міста. Комунальники просто не встигають обслуговувати клієнтів, яких останнім часом побільшало. Та і люди віддають перевагу індивідуальним угодами, а потім затягують процес їх підписання. З усієї кількості заявок, які мешканці подали з кінця грудня, підписали лише десять відсотків.

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