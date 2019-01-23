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Порядок передачі будинків від Житлосервісу до ОСББ буде змінено

23 января 2019 18:16

Перша у новому році. Депутати міськради Дніпра зібрались на чергову сесію. Вирішили змінити порядок передачі будинків у самостійне управління, списати сміттєві контейнери, повернути місту лікарні та історичні будівлі. Також депутати проголосували, що з квітня функції районних управлінь соцзахисту будуть передані у місто. 

Найжвавішу дискусію міських депутатів виклало питання ОСББ. Торік були прийняті правила переходу будинків від Житлосервісів до об’єднань співвласників. Виконати їх усі — майже неможливо — вважають й мешканці й дехто з депутатів. Те, що чинний порядок передачі будинків у самостійне управління, виявився невдалим, визнав і мер Борис Філатов. Тож дав доручення виправити ситуацію. До наступної сесії. А ось питання повернення лікарень Дніпра у власність міста вже на фінішній прямій. Після тривалих перемовин з обласною радою частину медзакладів повернули ще торік. На цій сесії міські депутати дали згоду забрати й решту. Дали згоду депутати й списати понад 9 сотень сміттєвих контейнерів. Використовувати їх далі не можна, твердять у КП Житлосервісу-2. Зламані та спалені баки обійдуться місту у майже 5,5 мільйонів гривень. Також депутати проголосували за виділення додаткових 140 мільйонів гривень на соціальну допомогу дніпрянам. Ці кошти візьмуть у КП Благоустрій, адже підприємство чекає на надходження такої ж суми із держбюджету. Ухвалили звернення до Кабміну із проханням скоріш розробити механізм компенсації витрат населення на газові лічильники. А ще — проголосували за повернення місту двох будівель — історичного Успенського собору та колишньої міської думи на проспекті Яворницького. Аби наступна каденція міськради переїхала саме туди.

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