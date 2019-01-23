



Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей. Сильні сніг із дощем, ожеледь та пориви вітру до двадцяти метрів на секунду! На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. Погодні умови вже погіршилися. Як боротимуться з негодою екстрені служби та комунальники — дивіться в наступному сюжеті. Як і прогнозували синоптики, на Дніпропетровщину прийшов циклон. По обіді область почало засипати мокрим снігом. Через негоду на кордоні із Кропивниччиною для вантажІвок та автобусів перекрили трасу. Із снігового полону автівки діставали рятувальники. Негода вже внесла корективи у плани автомобілістів. Багато хто вирішив скасувати поїздки. Рятувальники закликають автомобілістів утриматися від далеких подорожей та бути максимально обережними за кермом. Якщо ж вам конче необхідно виїхати за місто, радять взяти із собою лопату, трос та достатній запас пального. Зігрітися у випадку біди допоможуть термос із гарячим чаєм та ковдра. Рясні опади мають припинитися вже вранці. Та через коливання температур на дорогах зберігатиметься ожеледь.

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