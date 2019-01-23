



Підпал в торговому центрі Сьогодні вночі стався підпал в торговому центрі на Катеринославському бульварі. Троє невідомих чоловіків розбили скло елітного магазину одягу й кинули всередину пляшку з запальною сумішшю. Після того зловмисники втекли. Відео з камер спостереження оприлюднила поліція. За фактом підпалу магазину відкрито кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Вогнем знищено товар та меблі всередині магазину на площі у двадцять квадратних метрів.

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