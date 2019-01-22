



Зірці театру Драми та комедії — 91 рік! Життя у мистецтві. Воно дійсно таке у Народної артистки України, актриси академічного театру драми та комедії Людмили Вершиніної. Сьогодні їй виповнюється 91 рік ! Але вона не спочиває на лаврах, а репетирує, щоб завтра вийти на сцену! Ну як пропустити таку зустріч? Всі шістдесят років у театрі Людмила Вершиніна не дозволяла собі пропускати репетицій. І сьогодні також. Вітальна частина швидко закінчується, бо треба працювати. Вистава «Дивна місіс Севідж» йде не так часто, тож її треба оновлювати. Роль Вершиніної складна і драматична. Актриса знов і знов переживає цю історію.(відео 0307 00:12 — 00:38) Вона про жінку, яка не схотіла підкорятися правилам, що диктують сильні та багаті. Відстояла себе й допомогла тим, хто загубився на життєвому шляху. Актори із задоволенням репетирують ролі, як позитивних так і негативних персонажів. Людмила Іванівна любить і тих й іншіх. Акторів, звичайно. Колеги відповідають актрисі та людині Вершиніній взаємністю. Знаходячись поряд більшу частину життя, кажуть артисти, завжди щось переймаєшь у друга та співробітника. Якщо ти добра людина, додають у театрі. Акторська гра може надавати надзвичайне задоволення, коли партнери відчувають й розуміють один одного з півпогляду і натхненно імпровізують. Такі хвилини дарує праця із Людмилою Вершиніною. Людмила Іванівна і сьогодні хотіла б опанувати супутні мистецтва. Жартує, що приваблює танок, але нажаль вже пізно його засвоювати. Та актрисі у поважному віці досі підвладна досконала сценічна мова. Вона змушує слухати навіть у паузах. Завтра, під час вистави таке диво обов’язково відбудеться. Глядач заворожено стежитиме за тим, як грає велика актриса Людмила Вершиніна. У виставі «Дивна місіс Севідж»

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