



Десять днів замерзали мешканці багатоповерхівки на Новокримській В одному з під’їздів сталася аварія у системі опалення. Та коштів на ремонт в ОСББ немає. Частина мешканців звинувачує у холодморі правління. А ті у свою чергу — жителів, які заборгували понад сто тисяч гривень. Де людям шукати допомогу? Валентина Григорівна буквально замерзає у власній квартирі. Температура у помешканні, бідкається старенька, не піднімається вище 12 градусів. Аби зігрітися вдягає на себе чи не усі теплі речі, що є в хаті. Пенсіонерка перенесла інсульт, тож зараз майже не рухається. Замерзає у свої квартирі і сусідка. Від холоду пенсіонерку рятує обігрівач. Та ось чим потім сплачуватиме захмарні рахунки за електрику — навіть не уявляє. Вся невелика пенсія, розповідає пенсіонерка, йде на ліки. Причина холоднечі, кажуть у житлово-сервісній компанії, аварія у 5-му під’їзді. Там не витримала труба системи опалення. Та коштів на заміну труби У ОСББ немає, розповідає його директор. Борг мешканців перед об’єднанням — 95 тисяч. На відновлювальні роботи потрібно — 80. Частину матеріалів все ж таки вдалося закупити, та не вистачає ще 30 тисяч. Тож керівництво попереджає людей — немає грошей, немає опалення. Борги-боргами, кажуть люди. Та у них є питання — на що витрачаються їхні кошти та чому порожні рахунки. Адже коли створювали ОСББ сподівались, що внесків вистачить на усе. Що робити у такій ситуації — питаємо в експерта. Сергій Варфоломєй допомагав створювати кілька міських ОСББ та й сам керує одним з таких будинків. Він радить мешканцям, якщо вони незадоволені своїми керівниками — взяти все у свої руки. На момент підготовки сюжету до ефіру від керівництва ОСББ стало відомо, що ситуація з опаленням стала виправлятись. Тепло з’явилось у 4-х під’їздах, а в п’ятому зараз тривають ремонтні роботи. За кошти внесків від мешканців будинку.

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