



Складні погодні умови призвели до численних аварій Масштабна ДТП сталася сьогодні вранці на дорозі " Знам’янка -Луганськ — Ізварине». Зіткнулися одразу кілька легковиків, вантажІвки, фура та пасажирські автобуси. Вважають, що причиною пригод став сніг та густий туман. Частина машин опинилася в кюветі. Фура перегородила дорогу й перекрила рух в обидва бокИ. На щастя, з водіїв та пасажирів ніхто не постраждав. За допомогою узгодженої роботи поліцейських та дорожніх служб рух було відновлено. За незадовільне утримання цієї траси обіцяють покарати посадовця дорожньої експлуатаційної дільниці. Також рятувальникам довелося витягати з кювету машину, що перекинулася на дах поблизу селища Зелене. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема, безпечної дистанції та швидкісного режиму.

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