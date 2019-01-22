11 канал
24 января 2019 | 04:03

Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей. Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей.

23 января 2019 18:15

18:21 Перші підсумки роботи нової української школи
18:19До багатоповерхівки на проспекті Миру ніяк не доїдуть сміттєвози
18:16Порядок передачі будинків від Житлосервісу до ОСББ буде змінено
18:14Підпал в торговому центрі
18:38Зірці театру Драми та комедії — 91 рік!
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Складні погодні умови призвели до численних аварій

22 января 2019 18:31

Масштабна ДТП сталася сьогодні вранці на дорозі " Знам’янка -Луганськ — Ізварине». Зіткнулися одразу кілька легковиків, вантажІвки, фура та пасажирські автобуси. Вважають, що причиною пригод став сніг та густий туман. Частина машин опинилася в кюветі. Фура перегородила дорогу й перекрила рух в обидва бокИ. На щастя, з водіїв та пасажирів ніхто не постраждав. За допомогою узгодженої роботи поліцейських та дорожніх служб рух було відновлено. За незадовільне утримання цієї траси обіцяють покарати посадовця дорожньої експлуатаційної дільниці. Також рятувальникам довелося витягати з кювету машину, що перекинулася на дах поблизу селища Зелене. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема, безпечної дистанції та швидкісного режиму.

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