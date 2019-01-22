



На тротуарах Дніпра — суцільна ковзанка та кучугури Послизнувся, впав, гіпс! В травмпунктах — десятки постраждалих із переламами. Циклон з Одеси приніс тони снігу. Ситуацію на дорогах комунальникам вдалося взяти під контроль, чого не скажеш про тротуари. Через нечищені та слизькі пішохідні доріжки у травмпунктах — десятки пацієнтів із переламами. Сьогодні боротися за чисті тротуари вивели зо півтисячі двірників та понад сто працівників спецпідприємств. Та вочевидь, стихія знову перемогла комунальників. В травмпунктах — справжній ажіотаж. Лікарі кажуть: пацієнтів побільшало щонайменше втричі. Травмпункт 16-ої лікарні цими днями приймає до восьмидесяти людей на добу. В черзі до травматолога й Ганна Іванівна. Жінка впала по дорозі на роботу. Згідно з правилами благоустрою, чистити пішохідну зону перед магазинами мають їхні власники. Це — проспект Олександра Поля, центр міста. На східцях більярдної крамниці — товстий шар криги, більша частина тротуару у снігових заметах. Всередині — виправдовуються. Поруч — магазин дверей та вікон. На тротуарі — величезні снігові замети. Продавці журналістам не раді. В інспекції з благоустрою наголошують: кучугурів обабіч тротуарів бути не повинно. Якщо треба, підприємці мають самі винаймати техніку, аби повністю звільнити пішохідну зону від снігу. З початку року вже оштрафували 65 порушників, кільком сотням — винесли попередження. Якщо тротуар знаходиться поруч із будинком, де немає магазину, опікуватись ним мають комунальники, або самі мешканці, якщо мають ОСББ. Тим часом синоптики попереджають про новий циклон, що прийде на Дніпропетровщину вже завтра. Очікуються сильний вітер та сніг із дощем. На дорогах — ожеледь.

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