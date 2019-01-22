



Даруй добро. 11 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату Цього разу для наших героїв відчинила двері кузня справжнього коваля. Гості кували талісман та приміряли на себе ролі стародавніх майстрів. Наші сьогоднішні герої — Сергій та Юрій. Вони мешкають у геріатричному пансіонаті понад 10 років. Обидва сироти. У кожного з них своя складна історія життя. Мама Юрія померла, коли йому було 8. Батька він не пам’ятає. У геріатричному пансіонаті оселився одразу після інтернату. Чоловік зізнається: намагається ніколи не втрачати оптимізму та багато часу приділяє своїм хобі. А ось у Сергія більш активні захоплення, на місці він не сидить. Займається футболом, бойовими мистецтвами, плаванням. Розповідає: по телевізору побачив «Коваль фест» у Дніпрі. І з того часу не полишав думки спробувати себе у цьому мистецтві. 11-й канал не залишився осторонь. Ми вирішили допомогти хлопцям втілити мрію у життя. Разом з ними прямуємо до справжнього коваля, який і поділиться секретами цього стародавнього мистецтва. Нас зустрічає Григорій. Коваль у четвертому поколінні, хранитель давніх традицій. Одразу пропонує нашим героям викувати собі монетку на щастя. Далі — до справи. Талісман пропонує хлопцям відчути себе у ролі справжніх ковалів та викувати щастя своїми руками. Шматок заліза майстер нагріває у спеціальному горні. Температура там сягає 1,5 тисячі градусів. Коли ж метал стає м’яким, наче пластик, кладе на ковадло та б’є по ньому молотом. Адже треба надати виробу форму. Спочатку трохи невпевнені удари молотом. Та з кожним разом у наших героїв виходить все краще і краще. І ось нарешті шматок заліза і в їхніх руках оживає та починає перетворюватись на щось цікаве. Коваль Талісман розповідає: кування — то справжнє мистецтво. І під силу воно кожному. Головне — братися за роботу з гарячим серцем та чистими думками. За розмовами та жартами час спливає непомітно. І з-під молота Юрія та Сергія виходять справжні талісмани. Освячені силою п’яти стихій. На кохання та щастя. Чарівник-коваль Талісман задоволений своїми учнями. Каже, в них все вийшло. Тож тепер справа за малим — знайти кохання. А залізний талісман у цьому допоможе. У наших героїв посмішка не сходить з обличчя. Зізнаються — сюрприз вдався. Вони у захваті і від вчителя, і від самого процесу. Із серцем повним надії на щастя та майбутнє кохання наші герої залишають гостинну кузню. А 11 канал вже готується втілювати в життя мрії інших мешканців геріатричного пансіонату.

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