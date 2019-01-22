Даруй добро. 11 канал продовжує втілювати мрії мешканців геріатричного пансіонату
22 января 2019 18:23
Цього разу для наших героїв відчинила двері кузня справжнього коваля. Гості кували талісман та приміряли на себе ролі стародавніх майстрів. Наші сьогоднішні герої — Сергій та Юрій. Вони мешкають у геріатричному пансіонаті понад 10 років. Обидва сироти. У кожного з них своя складна історія життя. Мама Юрія померла, коли йому було 8. Батька він не пам’ятає. У геріатричному пансіонаті оселився одразу після інтернату. Чоловік зізнається: намагається ніколи не втрачати оптимізму та багато часу приділяє своїм хобі. А ось у Сергія більш активні захоплення, на місці він не сидить. Займається футболом, бойовими мистецтвами, плаванням. Розповідає: по телевізору побачив «Коваль фест» у Дніпрі. І з того часу не полишав думки спробувати себе у цьому мистецтві. 11-й канал не залишився осторонь. Ми вирішили допомогти хлопцям втілити мрію у життя. Разом з ними прямуємо до справжнього коваля, який і поділиться секретами цього стародавнього мистецтва. Нас зустрічає Григорій. Коваль у четвертому поколінні, хранитель давніх традицій. Одразу пропонує нашим героям викувати собі монетку на щастя. Далі — до справи. Талісман пропонує хлопцям відчути себе у ролі справжніх ковалів та викувати щастя своїми руками. Шматок заліза майстер нагріває у спеціальному горні. Температура там сягає 1,5 тисячі градусів. Коли ж метал стає м’яким, наче пластик, кладе на ковадло та б’є по ньому молотом. Адже треба надати виробу форму. Спочатку трохи невпевнені удари молотом. Та з кожним разом у наших героїв виходить все краще і краще. І ось нарешті шматок заліза і в їхніх руках оживає та починає перетворюватись на щось цікаве. Коваль Талісман розповідає: кування — то справжнє мистецтво. І під силу воно кожному. Головне — братися за роботу з гарячим серцем та чистими думками. За розмовами та жартами час спливає непомітно. І з-під молота Юрія та Сергія виходять справжні талісмани. Освячені силою п’яти стихій. На кохання та щастя. Чарівник-коваль Талісман задоволений своїми учнями. Каже, в них все вийшло. Тож тепер справа за малим — знайти кохання. А залізний талісман у цьому допоможе. У наших героїв посмішка не сходить з обличчя. Зізнаються — сюрприз вдався. Вони у захваті і від вчителя, і від самого процесу. Із серцем повним надії на щастя та майбутнє кохання наші герої залишають гостинну кузню. А 11 канал вже готується втілювати в життя мрії інших мешканців геріатричного пансіонату.