



Свято Водохреща відбулося у Дніпрі за всіма традиціями — церковними й народними Найпопулярніше місце проведення релігійного обряду та масових занурень в ополонку — це пляж у парку Сагайдак. Церемонію освячення води Дніпра у парку Сагайдак проводив єпископ Симеон із помічниками. Біля вирубаної у формі хреста ополонки зібралися люди, для яких релігійний обряд — найважливіша частина свята Водохреща. Неподалік вишукалася черга до другої ополонки. Чекати занурення тут треба було до п’яти хвилин. Ось це справжнє випробування. Але ж то свідомий вибір. До наметів могли пройти всі охочі переодягтися та зігрітися. Якихось надзвичайних випадків не було, але роботи в рятувальників вистачало. Вони пильно стежили, щоб біля ополонки не збиралося багато людей. Бо товщина льоду усього дванадцять сантиметрів. Люди у більшості своїй дотримуються правил купання на Водохреща. Ілля на цьому святі традиційно зустрічається із друзями. Зігріваються у цій компанії виключно зеленим чаєм із травами та медом. Ці чоловіки близько одинадцяти років підтримають традицію водохресного купання. Є моржі зі стажем й серед жінок. А от дітей медики не радять занурювати в крижану воду. Втім, у святі дітлахи все ж беруть участь. Водохреща завершує чергу новорічних свят. Хоча й не хочеться, щоб вони йшли.

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