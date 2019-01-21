Півроку новій українській школі

Восени першачки в усіх навчальних закладах країни почали рік за принципово іншою освітньою програмою. Робота у групах, жодних оцінок та сучасний погляд на навчальний процес. За кілька місяців вчителі будуть готові підбити підсумки

В семирічної Аліси — яскрава одномісна парта, на столі — кубики. І це не лише іграшка, а й частина навчального процесу. Робота в групах, так зване наскрізне навчання, коли одна тематика присутня в усіх предметах — це нова українська школа. За пів року реформи вчителі вже пересвідчилися в тому, що такі зміни — на краще. Також першачкам не ставлять оцінки у балах. Їх замінили імпровізованими повідомленнями від вчителів. Освітяни додають, згодом суттєві зміни чекають на програми і для других-дванадцятих класів. Невдовзі учні зможуть обирати профільні предмети, а старші класи взагалі мають перетворити на ліцей.



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