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Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей. Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей.

23 января 2019 18:15

18:21 Перші підсумки роботи нової української школи
18:19До багатоповерхівки на проспекті Миру ніяк не доїдуть сміттєвози
18:16Порядок передачі будинків від Житлосервісу до ОСББ буде змінено
18:14Підпал в торговому центрі
18:38Зірці театру Драми та комедії — 91 рік!
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Дніпро долучився до всеукраїнської акції на честь оборонців Донецького аеропорту

21 января 2019 18:30

Три оркестри — Нацгвардії, Оперативного командування «Схід» та дев’яносто третьої механізованої бригади — разом виконали всесвітньо відомі композиції Бетховена, Альбіноні та Прокоф’єва. Таким чином військові музиканти вшанували захисників донецького летовища, а також пам’ять загиблих «кіборгів».

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