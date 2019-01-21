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Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей. Рятувальники радять водіям утриматися від подорожей.

23 января 2019 18:15

18:21 Перші підсумки роботи нової української школи
18:19До багатоповерхівки на проспекті Миру ніяк не доїдуть сміттєвози
18:16Порядок передачі будинків від Житлосервісу до ОСББ буде змінено
18:14Підпал в торговому центрі
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Черговий циклон приніс в Дніпро багато снігу

21 января 2019 18:26

Місцями висота покрову доходила до сорока сантиметрів. Все через циклон, який прийшов з Одеської області. Про нього синоптики попереджали заздалегідь. Тож всі служби були напоготові.  Втім зранку Дніпро все ж таки проснувся під заметами. Мешканці переважно скаржились на нечищені та непосипані тротуари. Сніжний циклон почав вирувати вже у неділю. З’явились і перші жертви заметів та ожеледиці. Так на службу сто один звернувся водій вантажівки, що застрягла в селищі Старі. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі. У цій ситуації задіяли одинадцять фахівців особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС. За допомогою буксирувального троса та спец автомобілів, вантажівку відбуксували на автошлях. В цілому по Дніпру ситуація була задовільною, комунальники впоралися. Але подекуди із запізненням. В першу чергу це стосувалось віддалених районів. Через ожеледицю швидкість транспорту зменшилась на третину. І на роботу люди діставалися невчасно. І, якщо зранку ситуація на шляхах міста вже була задовільною, то більшість тротуарів нагадували ковзанку. Тим часом комунальні служби звітують, що вже використали понад півтори тисячі тонн піщано-соляної суміші. Нині дороги продовжують чистити близько вісімдесяти одиниць спецтехніки. Звітують і про посипані тротуари, бульвари та внутрішньоквартальні проїзди. А синоптики попереджають про новий циклон, що наближається з Середземномор’я. Також наступний циклон принесе сильний вітер з поривами до двадцяти метрів за секунду.

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