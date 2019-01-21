



Отруїли майже гектар землі У селищі Мирне незаконно організували звалище промислових відходів. Лабораторні аналізи виявили важкі метали, кількість яких суттєво перевищує норму. Чиновники та поліція вже кілька місяцІв не можуть знайти відповідальних за отруєння місцевості. У мерії ж хіба що пообіцяли вивезти відходи, але без чітких термінів виконання робіт. У кінці літа минулого року на околицю Мирного потайки почали звозити якусь невідому речовину. Поки поруч було багато людей, які поралися на городах, відходи якось маскували. А коли сезон робіт скінчився, звалище лишили як є. Тоді місцеві й дізналися про небезпечне сусідство. Відходи почали виділяти неприємний запах, поряд зі звалищем важко дихати. Гори коричневої жижі навіть не вкриваються снігом — опади тут моментально тануть, що свідчить про присутність хімічних забрудників. Занепокоєні люди почали бити на сполох. Звернулися спочатку до Шевченківської райради, потім писали навіть прем`єр-міністру. Гройсман у відповідь переклав відповідальність на обласну адміністрацію, ті — на міську раду. Однак ворушитися, поки люди дихають отрутою, ніхто не квапився. Щоб довести небезпечне сусідство, люди навіть замовили лабораторні аналізи. Ті визначили перевищення гранично допустимих норм деяких небезпечних речовин у десятки разів. Зокрема міді, свинцю, нікелю та кадмію. Небезпеку від звалища підтверджує й представник екологічної комісії міськради. На камеру він пообіцяв привернути увагу мерії до отруйного звалища, та навіть вивезти із селища шкідливі відходи. А місцевим тим часом прослідкували, хто ж саме звозить в Мирне отруту. За їхньою інформацією, землю громади забруднює колишній правоохоронець. Однак люди не погодилися поховати відходи у землі. Вимагають їх вивезти та утилізувати. А ім`я і контакти імовірного власника несанкціонованого звалища передали до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за частиною першою, статті двісті тридцять дев`ятої. Однак повідомлення про підозру і досі нікому не оголосили. Поки у поліції шукають, кому б виписати штраф, масштаби катастрофи нарешті дійшли до міських чиновників. У мерії почали своє розслідування. І навіть визначили підприємство, яке у такий безвідповідальний спосіб утилізує відходи. Уже цього тижня в міськраді пообіцяли провести комісію з надзвичайних ситуацій. За її рішенням отруйні відходи повинні вивезти на спеціальний полігон. Можливо, зняти доведеться навіть забруднений шар ґрунту. Із підприємством, яке не потурбувалося належним чином про утилізацію своїх відходів, обіцяють судитися й вимагати компенсації витрат. Ми тим часом показали результати аналізів та наше відео про звалище незалежному фахівцю-екологу. Найстрашніше, що отрута може потрапити у ґрунтові води, каже еколог. А звідти — прямо у колодязі. Ці речовини шкодять ниркам, печінці та нервовій системі. У дітей можуть спричинити затримку розумового розвитку. Однак єдине, чим можуть захиститись люди, поки звалище не вивезуть — триматися від нього якомога далі.

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