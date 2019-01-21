



Чоловік провалився під кригу неподалік річкового порту Поки люди викликали поліцію, потопаючий опинився під водою. На порятунок одразу ж примчали медики та водолази. Перша година дня, річковий порт. 40 хвилин тому тут під кригу провалився чоловік. Рятувати його приїхали надзвичайники та лікарі. Медики готують обладнання для надання екстреної медичної допомоги, водолази з усіх сил намагаються розгледіти бодай щось у каламутній крижаній воді, та все марно — півтори години пошуків, результатів жодних. У балонах рятувальників вже скінчився кисень, а тіло, кажуть, через сильну течію могло віднести на десятки та навіть сотні метрів. Пошуки на сьогодні припиняють. Додають, пошукові роботи подовжать якщо із заявою про зникнення до поліції звернуться родичі людини. Рятувальники вкотре застерігають: ні в якому разі не виходити на кригу, тим паче за відносно теплої погоди.

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