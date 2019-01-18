



В театрі Опери та балету — новий художній керівник Напередодні нових потужних прем’єр! Саме так почувається сьогодні театральний режисер, а тепер ще й художній керівник академічного театру опери та балету Володимир Назаров. Сьогодні він був представлений півтисячному колективу артистів та співробітників театру. Не можна сказати, що Володимир Назаров не знає цього театру. Уродженець Новомосковська, він бачив вистави оперного, але дуже давно. Потім був від’їзд до Росії, там багато роботи у різних театрах режисером і керівником трупи, звання Народного артиста, успіх, розчарування… але не у мистецтві. І повернення на Батьківщину. За півтора року він поставив у театрі Шевченка чотири вистави й завоював увагу глядача. Пропозиція стати художнім керівником театру Опери та балету надійшла від голови облради. Гліб Пригунов зізнається: для прийняття рішення, він скористався думкою експертів та представників колективу театру. Тепер впевнений, Назаров — зможе оновити дух театру. Зараз у театрі дійсно період свободи творчості : немає ані головного режисера, ані головного диригента, ані головного художника. Зате тепер буде художній керівник. Кандидатура директора також нова. Костянтин Пінчук — відомий театральний менеджер. Він вважає, що колективу багато чого треба змінити у самому ставленні до процесу творчості. Незабаром пройде творчий конкурс, щоб дотриматися усіх правил призначення на посаду. В будь-якому разі, перша зустріч із потенційним художнім керівником відбулася. Глядачам же залишається чекати потужної, за словами Назарова, опери. А потім, можливо, й балету.

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