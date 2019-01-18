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Сусід-руйнівник! Продовження будівельного скандалу

18 января 2019 18:32

Історія про перетворення шести квартир у житловому будинку на десять набирає нових обертів. Нагадаємо, торік зухвалий ріелтор викупив чи не половину першого поверху сталінки  на Титова та почав руйнувати опорні стіни. Небезпечну реконструкцію чиновники заборонили лише після втручання наших журналістів. Однак бізнесмен почав судитися.

Цей будівельний скандал триває вже понад півтора року. Влітку ми розповідали, як цю п’ятиповерхівку почав руйнувати новий мешканець. Ріелтор викупив шість квартир на першому поверсі й почав робити з них десять. Аби потім продати. Усе б нічого, аби реконструкція не перетворилась на руйнування опорних стін. Утім, допомогти людям зберегти будинок і власні життя не змогла навіть поліція. А от після втручання 11-го каналу та звернення до прокуратури — руйнівні роботи призупинили. Ба більше, у справі з’явилися нові вельми цікаві подробиці. Далі на забудовника чекав суворий вердикт Архітектурного контролю і заборона небезпечної реконструкції. І от здавалося б кінець. Але ні. Сам ріелтор на перше засідання не з’являється. Ось аргументи його представника. Абсурд, але навмисне руйнування опорних в стін в житловому будинку — для адвоката не доказ. Чи стане це аргументом для суду? Покаже час. Наступне засідання відбудеться четвертого лютого. Одинадцятий канал обов’язково продовжить слідкувати за цією скандальною справою.

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