



Як правильно підготуватися до занурення в ополонку? Шістдесят сім офіційних місць для занурювань в ополонки до Водохрещів вже підготували на Дніпропетровщині. З них дев’ять — в Дніпрі. Все для того, аби люди могли організовано відзначити свято. Але кожен, хто вирішив традиційно пірнути в ополонку, повинен знати правила. Про них нагадують медики, рятувальники та священнослужителі. Спочатку про погоду. За сто років метеорологічних спостережень у день Водохрещі вона була різною. У 1907 наприклад — мінус 25 градусів, а в 1955-му — плюс одинадцять. Цьогоріч, кажуть фахівці, погода сприятиме святу. Напередодні водолази обстежать ополонки та приготують їх до безпечного занурення. А ще обов’язково перевірять товщину криги. Очікують, що у суботу поблизу Монастирського острова, наприклад, вона буде усього п’ять сантиметрів. Під час торішніх свят медики в основному фіксували легкі травми. Втім хочеться, щоб цьогоріч і їх не було. Тому лікарі застерігають від вживання алкоголю, що як відомо, надає додаткової, але невиправданої, сміливості. Рекомендується робити не більш трьох занурень — по 7—10 секунд. Потім слід поквапитися до наметів, де можна переодягтися й зігрітися. Але досвід показує — не всі приходять на цивілізовані майданчики. Тих, хто влаштує для себе окреме свято, фахівці просять обов’язково мати при собі телефони. Водохреща це не експеримент над собою, а перш за все духовне свято, ще раз нагадують священнослужителі. Після літургій у храмах, близько 11-ої — відбудуться хресні ходи до природних джерел. Тих, хто відправиться самостійно, запрошують на Січеславську Набережну до храму Іоанна Хрестителя, на берег Дніпра у парках Сагайдак та Новокадацький, на берег Самари у селищі Шевченко, на Монастирський острів та пляж у Придніпровську.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



