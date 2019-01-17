



Конструювання самохідних «розумних» машин та тримірне моделювання У Дніпрі вперше пройшов обласний етап міжнародних змагань «Роботрафік». Учасники чемпіонату — діти — демонстрували свої винаходи: автороботів, що самостійно рухаються по визначеній трасі, дотримуючись правил дорожнього руху. До змагань одинадцятикласник Михайло готувався два місяці — працював над створенням ось цього роботизованого автомобіля. Ходова частина як у справжньої машини. Автобот вміє самостійно рухатися по зменшеній моделі міста, зупиняючись перед світлофорами та реагуючи на пішоходів. Автівку хлопець оснастив всім необхідним. Зі своїм винаходом Михайло змагається у двох найважчих категоріях — їзді по трасі з дотриманням ПДР та швидкісному подоланню шляху. Всього ж категорій шість. А учасників майже сотня. Кращі в кожному випробуванні вирушать на всеукраїнський чемпіонат Роботрафіку. Спеціальні гості — команда з Броварів. Саме в невеличкому містечку під Києвом створили першу школу робототехніки, що стала прикладом для всіх інших українських міст. У вересні вісімнадцятого на Дніпропетровщині відкрили сім шкіл робототехніки. На ремонти приміщень та обладнання витратили п’ятнадцять мільйонів гривень. Навчання безкоштовне. Цього року в області планують відкрити ще 7 аналогічних позашкільних закладів.

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