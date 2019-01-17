11 канал
18 января 2019 | 10:55

Повернути школі відібрану територію Повернути школі відібрану територію

17 января 2019 17:51

Батьки дітей школи № 10 у престижному Нагорному районі судяться із забудовником та міськрадою. Навесні люди дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звести багатоповерхівку.

18:03Як правильно підготуватися до занурення в ополонку?
18:00Конструювання самохідних «розумних» машин та тримірне моделювання
17:54Дві серйозні ДТП і троє постраждалих, серез них — трирічна дитина
17:44Без електроенергії та опалення у напівзруйнованому гуртожитку
18:34Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Міжнародний досвід підтримки родин загиблих військових

17 января 2019 17:56

У Дніпрі офіційно запрацювала штаб-квартира всесвітньо відомої організації ТАПС. Вона була заснована у далекому 94-му, для підтримки родин американських військових, які втратили своїх близьких.  Та за 25 років існування значно розширила горизонти. Тепер представництва ТАПС є у 23-х країнах світу. Нещодавно до них приєдналася й Україна. За право бути штаб-квартирою всесвітньо відомої організації ТАПС змагалося кілька міст України. Та обрали все-таки Дніпро. Тут мешкає найбільша кількість родин загиблих захисників. Головне завдання ТАПС Україна — допомогти родинам наших військових пережити втрату близької людини та попри горе, продовжувати повноцінне життя. Від міжнародної організації — повна підтримка новоствореній філії. І досвідом, і практичними напрацюваннями. Протягом двох наступних днів представники американської делегації проводитимуть тренінги для родин загиблих захисників. Спеціально для цього з-за кордону приїхали психотерапевти та рідні військових, які пережили аналогічну втрату. Працюватимуть міжнародні фахівці не лише з родинами військових. Допомагатимуть і налагодити роботу новій штаб-квартирі у Дніпрі, яка тільки-но робить свої перші кроки.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 3 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.95
 RUB   0.42
 USD   28.03
10:45В поисках истины
11:35УсоЛапоХвост
12:00Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+