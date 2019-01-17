



Міжнародний досвід підтримки родин загиблих військових У Дніпрі офіційно запрацювала штаб-квартира всесвітньо відомої організації ТАПС. Вона була заснована у далекому 94-му, для підтримки родин американських військових, які втратили своїх близьких. Та за 25 років існування значно розширила горизонти. Тепер представництва ТАПС є у 23-х країнах світу. Нещодавно до них приєдналася й Україна. За право бути штаб-квартирою всесвітньо відомої організації ТАПС змагалося кілька міст України. Та обрали все-таки Дніпро. Тут мешкає найбільша кількість родин загиблих захисників. Головне завдання ТАПС Україна — допомогти родинам наших військових пережити втрату близької людини та попри горе, продовжувати повноцінне життя. Від міжнародної організації — повна підтримка новоствореній філії. І досвідом, і практичними напрацюваннями. Протягом двох наступних днів представники американської делегації проводитимуть тренінги для родин загиблих захисників. Спеціально для цього з-за кордону приїхали психотерапевти та рідні військових, які пережили аналогічну втрату. Працюватимуть міжнародні фахівці не лише з родинами військових. Допомагатимуть і налагодити роботу новій штаб-квартирі у Дніпрі, яка тільки-но робить свої перші кроки.

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