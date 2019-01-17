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Повернути школі відібрану територію Повернути школі відібрану територію

17 января 2019 17:51

Батьки дітей школи № 10 у престижному Нагорному районі судяться із забудовником та міськрадою. Навесні люди дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звести багатоповерхівку.

18:03Як правильно підготуватися до занурення в ополонку?
18:00Конструювання самохідних «розумних» машин та тримірне моделювання
17:56Міжнародний досвід підтримки родин загиблих військових
17:44Без електроенергії та опалення у напівзруйнованому гуртожитку
18:34Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра
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Дві серйозні ДТП і троє постраждалих, серез них — трирічна дитина

17 января 2019 17:54

Напередодні вночі на вулиці Юрія Савченка зіткнулися два легковики. Від удару понівечені автівки розкидало на десятки метрів.  Серйозних травм зазнали пасажири однієї з машин — молода матір та її трирічна дитина. А вже зранку на перехресті Володимира Великого та Володимира Мономаха в автобус влетіла іномарка. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав.

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