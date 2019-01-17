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18 января 2019 | 10:55
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Повернути школі відібрану територію17 января 2019 17:51
Батьки дітей школи № 10 у престижному Нагорному районі судяться із забудовником та міськрадою. Навесні люди дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звести багатоповерхівку.
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