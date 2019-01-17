



Дві серйозні ДТП і троє постраждалих, серез них — трирічна дитина Напередодні вночі на вулиці Юрія Савченка зіткнулися два легковики. Від удару понівечені автівки розкидало на десятки метрів. Серйозних травм зазнали пасажири однієї з машин — молода матір та її трирічна дитина. А вже зранку на перехресті Володимира Великого та Володимира Мономаха в автобус влетіла іномарка. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



