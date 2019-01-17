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Повернути школі відібрану територію

17 января 2019 17:51

Батьки дітей школи № 10 у престижному Нагорному районі судяться із забудовником та міськрадою. Навесні люди дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звести багатоповерхівку.  З того часу чого тільки не робили батьки — мітингували, ходили до мера й розсилали цілу купу скарг… Зрештою прокуратура вирішила оскаржити відведення землі під будівництво. Прокуратура доводитиме у суді, що земля для будівництва багатоповерхівки на території десятої школи відведена незаконно. Відповідачем є Дніпровська міська рада, яка ще кілька років тому надала такий дозвіл. А також забудовник — товариство «Промпоставка — А», яке його отримало. Плани будівництва висотки довгий час були таємницею. Навесні на шкільному подвір’ї почали спилювати дерева. Й коли вантажівка ледь не наїхала на школяра, батьки почали бити на сполох. З’ясувалося — так розпочалась підготовка до облаштування будмайданчика. Старі шкільні майстерні міськрада спершу віддала в оренду фірмі, потім дозволила приватизувати, а згодом відвела землю під обслуговування. Це при тому, що в навчального закладу дуже мала територія, й навіть немає власного стадіону. Але ж річ у тому, що школа у центрі міста — ласий шматочок для забудовників. Тож батьки вимушені боротися, бо зовсім не хочуть для школи такого сусідства. Батьки написали до суду клопотання, аби їх визнали третьою стороною процесу, адже хочуть тримати руку на пульсі. Директор школи також виступає позивачем й має надію, що вдасться визначити чіткі межі земельної ділянки закладу. На першому засіданні суддя вирішила долучити до слухань працівників Держгеокадастру, які проводили перевірку законності відведення землі. А також задовольнила клопотання прокуратури, що на шкільному подвір’ї забороняється будь-яке будівництво доти, доки триває процес.

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