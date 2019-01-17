11 канал
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Повернути школі відібрану територію Повернути школі відібрану територію

17 января 2019 17:51

Батьки дітей школи № 10 у престижному Нагорному районі судяться із забудовником та міськрадою. Навесні люди дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звести багатоповерхівку.

18:03Як правильно підготуватися до занурення в ополонку?
18:00Конструювання самохідних «розумних» машин та тримірне моделювання
17:56Міжнародний досвід підтримки родин загиблих військових
17:54Дві серйозні ДТП і троє постраждалих, серез них — трирічна дитина
18:34Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра
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Без електроенергії та опалення у напівзруйнованому гуртожитку

17 января 2019 17:44

Майже сотня колишніх працівників Паперової фабрики в АНД-районі разом зі своїми родинами можуть залишитись без благ цивілізації.  Багатотисячні борги перед постачальниками електроенергії та газу виникли через недобросовісного посередника. Попри відсутність боргів у людей — балансоутримувач гуртожитку — вже третій місяць не виходить на зв’язок. Ось ця стара та обшарпана будівля — і є гуртожитком Паперової фабрики. Майже сотня мешканців вже залишились без опалення. На черзі відключення електроенергії. Усі біди через бездіяльність балансоутримувача. Підприємства, яке створив ще колишній власник паперової фабрики — одіозний політик Олег Царьов. Відходи також вивозили не довго. З осені сміттєвозів тут не бачили. На задньому дворі — цілі бархани сміття. Родини виживають у спартанських умовах. Через відсутність опалення та високу вологість будівлю захопила пліснява. А у деяких місцях гуртожиток взагалі тріщить по швах. Мешканці розповідають: за усі послуги платять справно. Але далі рахунків підприємства-балансоутримувача їхні гроші чомусь не йдуть. Директора установи на робочому місці немає. Намагаємося додзвонитись. І так вже кілька місяців — кажуть місцеві. Через мережу інтернет нам вдалось знайти інформацію про дочірнє підприємство «Каспій». Будь-яких даних про банкрутство або ліквідацію немає. Тим часом, вже рівно через два дні — гуртожиток можуть залишити ще й без світла. Борг перед паперовою фабрикою, яка й забезпечує його електроенергією — понад шістдесят тисяч гривень! Та окрім ігнорування боргів підприємство відмовляється прописувати людей у гуртожитку. Попри те, що більшість з них живе тут понад десять років. Місцеві припускають-таки чином їх просто виживають з власного дому. А ще періодично залякують приватною охоронною структурою. Мешканці благають про допомогу. Єдине прохання — прийняти їхній гуртожиток на баланс міста. Однак, чиновники на звернення не реагують. Ми також відправили інформаційний запит до міськради. Якою буде відповідь посадовців і чи зглянуться вони на знедолених людей — дивіться у найближчих випусках новин на 11-му.

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