Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра

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16 января 2019 | 23:13
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На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней16 января 2019 18:12
Від цієї хвороби не страждають люди, але вона 100-відсотково смертельна для тварин. Вогнище інфекції у селі Топило Томаківського району, в одному з приватних подвір’їв.
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