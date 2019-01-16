



Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра Зона для читання миттєво поповнилась чотирма сотнями книжок. Їх особисто привіз радник голови облдержадміністрації. Але, каже, гроші — спонсорські, а не бюджетні. Малеча із радістю зустріла такий подарунок. Та проявила неабияку цікавість до книжкових героїв. Бібліотека абсолютна відкрита і розрахована на те, аби брати книжки додому та обмінюватись ними.

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