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На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней

16 января 2019 18:12

Від цієї хвороби не страждають люди, але вона 100-відсотково смертельна для тварин. Вогнище інфекції у селі Топило Томаківського району, в одному з приватних подвір’їв.

18:34Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра
18:26Потопають у нечистотах
18:20У яскравій формі та з нагрудними камерами, як у копів
18:08Квасили капусту у сміттєвих баках
19:06У Дніпрі пройшов Чемпіонат України зі стрит-ліфтингу
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Секс з перешкодами

16 января 2019 18:32

Українці побоюються вступати в інтимні стосунки через неоднозначні нововведення в законодавстві, які набрати чинності в січні. Вони стосуються зґвалтування.  Начебто, тепер у разі сварки — подружжя може писати неправдиві заяви до поліції про насильство. Натомість правозахисники запевняють: приводів для паніки немає. Однієї заяви недостатньо — потрібні докази. Якщо виявиться, що заява неправдива — за це доведеться відповісти. Розписки ж легко можна оскаржити. Нововведення в законодавстві добре захищають жертв, кажуть юристи. Та поки що, переважно, на папері.

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