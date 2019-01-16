



Секс з перешкодами Українці побоюються вступати в інтимні стосунки через неоднозначні нововведення в законодавстві, які набрати чинності в січні. Вони стосуються зґвалтування. Начебто, тепер у разі сварки — подружжя може писати неправдиві заяви до поліції про насильство. Натомість правозахисники запевняють: приводів для паніки немає. Однієї заяви недостатньо — потрібні докази. Якщо виявиться, що заява неправдива — за це доведеться відповісти. Розписки ж легко можна оскаржити. Нововведення в законодавстві добре захищають жертв, кажуть юристи. Та поки що, переважно, на папері.

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