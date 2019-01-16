



Потопають у нечистотах В Кам’янському підвал однієї з п’ятиповерхівок вже тиждень наповнюють… фекалії, які стікають просто з обрізаних труб. Місцеві твердять: комунікації вночі вирізали й викрали невідомі. Неймовірно, але комунальники, замість того аби терміново рятувати будинок і понад сотню його жителів, у розкраданні звинуватили самих людей і вперто ігнорували звернення. Наші журналісти запитали — чому? І лише тоді чиновники заворушилися. Вже тиждень мешканці будинку по вулиці Михайла Грушевського живуть у жахливому смороді. Підвал буквально заливає нечистотами. Це чоловік живе на першому поверсі. Проводить моторошну екскурсію підвалом і показує залишки труб. Каже, невідомі вночі зламали двері та непомітно викрали комунікації. Про те, що у них фактично викрали каналізацію, мешканці зрозуміли через жахливий сморід. Жити в таких умовах люди вимушені вже понад тиждень. Через смердючий потоп в будинку вже почалися перебої зі світлом. Вода з нечистотами дісталась електродротів. А це пряма загроза пожежі! Утім, найбільше людей лякають тріщини, що вже пішли будинком. Мешканці бояться — фундамент може не витримати. Люди звертались і до комунальників, і до міськради — та навіть на урядову гарячу лінію. Проте допомоги немає! Чому більше сотні жителів змушені вже тиждень жити в таких жахливий умовах? Йдемо з’ясовувати до управляючої компанії. Але там — щойно бачать камери — ховаються. Директорка закладу забарикадувалась в одному з кабінетів. У міськраді провину визнають — мовляв, до цього будинку ще не дійшли руки комунальників. Кажуть, аналогічна крадіжка каналізаційних труб ще у двох сусідніх будинках. І, лише послухайте, винуватять у всьому самих мешканців. Та після нашого візиту з’явилися чіткі обіцянки: озеро з нечистот ліквідують, а каналізацію полагодять. Впоратись планують — за тиждень. Щоправда, нині лише підраховують вартість ремонту. Потім — готові залучити фахівців, аби обстежити фундамент будинку на міцність після потопу.

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