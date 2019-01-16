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На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней

16 января 2019 18:12

Від цієї хвороби не страждають люди, але вона 100-відсотково смертельна для тварин. Вогнище інфекції у селі Топило Томаківського району, в одному з приватних подвір’їв.

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У яскравій формі та з нагрудними камерами, як у копів

16 января 2019 18:20

Контролери міського електротранспорту виходять на полювання у новій екіпіровці. В трамваях та тролейбусах вона має допомогти ловити «зайців».  Та чи корисні ці недешеві нововведення на практиці. Юрій вже 10 років працює контролером в електротранспорті. Ревізію вагону із напарником починають — з перевірки роботи кондуктора. З понеділка він та ще 19 його колег працюють у новій екіпіровці. Найкоштовніша у ній боді-камера. Її ціна понад 7 тисяч гривень. Яскраві наліпки та навіть номерний жетон. Юрій радіє новій формі, сподівається — це допоможе заспокоїти особливо буйних та завоювати довіру. І ось сьогодні — перший конфлікт. Чоловік проїхав одну зупинку та не заплатив. Здавалося б, от вона — нагода поставити крапку в суперечці, надавши відеозапис порушення. Та контролери розводять руками: абсурд, але переглянути записи може лише керівництво на спеціальному комп’ютері. У комунальному підприємстві пояснюють: систему зробили саме такою, аби контролери не змогли видалити чи сфабрикувати записи. До того ж від камер є ще одна користь. Чиновники додають, подекуди пасажири не тільки їздять «зайцями», а навіть підробляють документи. Торік за безквитковий проїзд та підробку документів оштрафували понад 6 тисяч пасажирів. У комунальному підприємстві нагадують: знайти кондуктора та сплатити за проїзд має саме пасажир. Інакше — штраф у 80 гривень. В разі незгоди покарання можна оскаржити. Для цього треба звертатись до центральної диспетчерської. Телефон 722-00-75

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