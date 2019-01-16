



На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней Від цієї хвороби не страждають люди, але вона 100-відсотково смертельна для тварин. Вогнище інфекції у селі Топило Томаківського району, в одному з приватних подвір’їв. Зараз там задіяні усі сили, щоб локалізувати хворобу, яка здатна знищити тваринницькі господарства району. На в’їзді в село — ветеринарно-поліцейський пост. Тут ретельно перевіряють та дезінфікують автівки Минулого тижня у місцевого жителя захворіли та померли сім свиней. Чоловік повідомив ветеринарів, ті підтвердили африканську чуму свиней. У вогнищі інфекції знищили усіх свиней. Й також в господарстві по сусідству, де знайшли хворих тварин. Більше випадків свиної чуми в селі поки що не виявили. Проте люди не охоче розповідають про це — бояться, що їм доведеться знищувати худобу. Протиепідемічні заходи у випадку африканської чуми свиней дуже серйозні. Усіх тварин, що знаходяться в осередку захворювання, треба знищувати. Адже хвороба — надзвичайно заразна й стовідсотково смертельна для свиней. Утім компенсацію отримають лише ті селяни, в яких тварини зареєстровані. Але більшість людей таким зазвичай не переймається. Під час карантину, який триватиме щонайменш 40 діб, жоден сільгоспвиробник у зоні зараження не зможе реалізовувати м’ясо, птицю чи зерно. Комісія, що зібралася сьогодні в обладміністрації, визначила два кілометри карантинної зони навколо села. Всіх свиней там заб’ють. Якщо вони здорові, — пустять на ковбасні вироби. Навколо села — на 10-кілометровому відрізку — тепер зона ветеринарних спостережнь. Мова йде про збереження 25 тисячного поголів’я свиней. Тим часом ветеринари намагаються з’ясувати джерело розповсюдження зарази.

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