Квасили капусту у сміттєвих баках

У Дніпрі на гарячому зловили двох крадіїв контейнерів. Під час обшуку вдома у підозрюваних знайшли ще один бак. А поряд — нашинковану капусту, яку винахідливі підприємці збирались квасити просто у сміттєвому баку. Такий невдалий стартап обійшовся крадіям штрафом від міськради у тридцять тисяч гривень.

Замурована наливайка! Резонанс у соцмережах викликало і «блокування» місцевого генделика на житломасиві Червоний Камінь. Там центральний вхід до наливайки — замурували величезними бетонними блоками. Міський голова Борис Філатов прокоментував цей випадок на своїй сторінці у Фейсбук.



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