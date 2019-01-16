11 канал
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На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней На Дніпропетровщині випадок африканської чуми свиней

16 января 2019 18:12

Від цієї хвороби не страждають люди, але вона 100-відсотково смертельна для тварин. Вогнище інфекції у селі Топило Томаківського району, в одному з приватних подвір’їв.

18:34Буккросинг отримав ще один дитсадок Дніпра
18:32Секс з перешкодами
18:26Потопають у нечистотах
18:20У яскравій формі та з нагрудними камерами, як у копів
19:06У Дніпрі пройшов Чемпіонат України зі стрит-ліфтингу
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Квасили капусту у сміттєвих баках

16 января 2019 18:08

У Дніпрі на гарячому зловили двох крадіїв контейнерів. Під час обшуку вдома у підозрюваних знайшли ще один бак. А поряд — нашинковану капусту, яку винахідливі підприємці збирались квасити просто у сміттєвому баку. Такий невдалий стартап обійшовся крадіям штрафом від міськради у тридцять тисяч гривень.

Замурована наливайка! Резонанс у соцмережах викликало і «блокування» місцевого генделика на житломасиві Червоний Камінь. Там центральний вхід до наливайки — замурували величезними бетонними блоками. Міський голова Борис Філатов прокоментував цей випадок на своїй сторінці у Фейсбук.

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