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У Дніпрі пройшов Чемпіонат України зі стрит-ліфтингу

14 января 2019 19:06

Силами мірялися сімдесят спортсменів з 17-ти міст України. Підтягувалися на перекладині та віджималися на брусах з додатковою вагою навіть зовсім юні дівчата.  Хто цього року став найкращим та чи вдалося спортсменам встановити нові світові рекорди?

Помірятися силами у стритліфтингу та встановити нові рекорди — до Дніпра з’їхалися понад 70 атлетів з усієї України. Підтягування на перекладині, віджимання на брусах як з вагою власного тіла, так і з додатковою — взяти участь у змаганнях, мав змогу кожен. Попри на рівень підготовки. За воркаут рекордом із самого Львова до Дніпра приїхав Олександр Литвин. Хлопець планував віджатися на брусах із додатковою вагою у 48 кг понад 32 рази та побити світовий рекорд. Цього разу не вийшло. Та враження від змагань це не зіпсувало. Абсолютний рекорд України  у херсонського спортсмена Олексія Лапіна. Загальна вага 220 кг у підтягуванні на турніку та віджиманнях на брусах із додатковою вагою. Аби стати найкращим, розповідає хлопець , довелося попотіти на тренуваннях. На заваді не стали навіть новорічні свята та конкуренти. Найкращим у своїй ваговій категорії до 90 кілограмів став і запорізький атлет Олексій Ларцев. У цей спорт він прийшов кілька років тому. Випадково потрапив на Чемпіонат світу 17 року і зрозумів: це те, чим хоче займатися. До Дніпра їхав лише за перемогою. Зізнається , доклав для цього максимум зусиль. Руйнує стереотипи, що стритліфтинг — то суто чоловічий вид спорту і ось ця тендітна дівчина. Богдана займається воркаутом вже 5 років. На турнік їх з братом привела мама. Хлопець покинув тренування, а дівчину — затягнуло. І хоч, зізнається , їй часто кажуть, що це не жіноча справа. Вона на це не зважає. Разом з Богданою у Запоріжжі тренується і 14-річна Марія. Для дівчини це перші серйозні змагання, тож зізнається — дуже хвилювалася. Її загальний результат 55 кілограмів — 10 на перекладині та 45 на брусах. Тож доводить — стритліфтинг підкорюється і дівчатам. Спробувати свої сили на змаганнях могли і зовсім юні спортсмени. 9-річний Тимофій один з них. Хлопець займається воркаутом усього 3,5 місяці. Та плани у нього — наполеонівські. 2019 рік , кажуть організатори, насичений воркаут подіями. В серпні в Києві пройде чемпіонат світу. Взяти участь у ньому вже планують спортсмени з 25 країн.

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