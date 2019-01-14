11 канал
15 января 2019 | 02:57

Відмовили гальма Відмовили гальма

14 января 2019 18:53

Як результат — аж п’ятеро пасажирів у лікарні! У Дніпрі вихідними сталися одразу дві аваріїї з трамваями.
19:06У Дніпрі пройшов Чемпіонат України зі стрит-ліфтингу
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18:48У Дніпрі подорожчало харчуваня в дитсадках та школах
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Майже чотири сотні врятованих, 40 з яких  — діти!

14 января 2019 19:04

З першою хвилею негоди — впорались. Обласні служби порятунку та автодору відзвітували про свою роботу за минулі вихідні. Двісті врятованих автомобілів , у тому числі — машини швидкої допомоги та  навіть рейсовий автобус зі школярами. Коли чекати другу хвилю негоди і як не стати її заручником — дивіться.

Майже чотири сотні врятованих — з яких сорок одна дитина. Через посилення негоди у період с сьомого по чотирнадцяте січня у рятувальників значно додалося роботи. Серед врятованих — й шкільний рейсовий автобус, який через погану видимість та слизьку дорогу потрапив у кювет. А от облавтодорівці відзвітували — хоч і з великими труднощами, але привели дороги у належний стан. За період негоди на трасах національного значення працювало сто шістдесят вісім одиниць техніки. Для посипання доріг витратили близько двох з половиною тисяч тон піщано-соляної суміші. За прогнозами метеорологів, на область чекає ще одна хвиля негоди. Вже сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Місцями пориви вітру до двадцяти метрів на секунду. Служби порятунку запевняють — до чергових примх погоди готові. Та все одно водіїв закликають відкласти довгі подорожі.

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