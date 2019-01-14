11 канал
15 января 2019 | 02:57

Відмовили гальма Відмовили гальма

14 января 2019 18:53

Як результат — аж п’ятеро пасажирів у лікарні! У Дніпрі вихідними сталися одразу дві аваріїї з трамваями.
19:06У Дніпрі пройшов Чемпіонат України зі стрит-ліфтингу
19:04Майже чотири сотні врятованих, 40 з яких  — діти!
18:59Півтори тисячі гривень — за розкидані по вулиці відходи улюбленця
18:48У Дніпрі подорожчало харчуваня в дитсадках та школах
18:53Одруження на біс
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Навесні розпочнеться капітальний ремонт комунального притулку для тварин

14 января 2019 19:02

В будівлі «Зооконтролю» після реконструкції з’являться три відділення:  ветклініка, операційний блок та цілий поверх для котиків. Також у планах збудувати сучасні й комфортні вольєри для собак. Щоправда, вартість масштабної реконструкції — ще не підрахували, тому й не озвучують. За півтора роки діяльності «Зооконтролю» на вулицях Дніпра стало вдвічі менше безхатніх чотирилапих. Також підприємство щомісяця відвозить в запорізький крематорій тіла знайдених загиблих тварин. Повідомити «Зооконтроль» про такі випадки може кожен.

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