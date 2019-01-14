



Навесні розпочнеться капітальний ремонт комунального притулку для тварин В будівлі «Зооконтролю» після реконструкції з’являться три відділення: ветклініка, операційний блок та цілий поверх для котиків. Також у планах збудувати сучасні й комфортні вольєри для собак. Щоправда, вартість масштабної реконструкції — ще не підрахували, тому й не озвучують. За півтора роки діяльності «Зооконтролю» на вулицях Дніпра стало вдвічі менше безхатніх чотирилапих. Також підприємство щомісяця відвозить в запорізький крематорій тіла знайдених загиблих тварин. Повідомити «Зооконтроль» про такі випадки може кожен.

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