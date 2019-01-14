



Півтори тисячі гривень — за розкидані по вулиці відходи улюбленця Залишив «сюрприз» — плати! Собачники, увага! У Дніпрі патрульна поліція активно штрафує недобросовісних власників тварин — за те, що не викидають у смітник екскременти своїх чотирилапих. Штрафи чималі! Три місяці тому Юлія стала собачницею — завела вельштер’єра. Пес на прізвисько Тім улюбленець усієї сім’ї. До появи чотирилапого підійшли відповідально. Окрім іншого, одразу закупили паперові пакетики та одноразові рукавички. Щоб після вигулу не залишати на вулиці неприємні «сюрпризи» для перехожих. Штрафування собачників, які не прибирають за тваринами під час прогулянок, Юля підтримує. Каже, після зими, коли сходить сніг, вулиці перетворюються на справжнє мінне поле. У Дніпрі до адміністративної відповідальності несумлінних собачників можуть притягнути правоохоронці. Патрульна поліція складає адмінпротоколи за статтею «порушення правил благоустрою». І вже спеціальна комісія вирішує, скільки ж доведеться викласти з гаманця. Сума може сягати тисячі трьохсот сімдесяти гривень. Звісно, все це можливо, тільки якщо поліція спіймає на гарячому. А ось телефонувати на гарячу лінію «102» та викликати поліцію, коли побачили, що сусід не прибрав за собакою, правоохоронці все ж не радять. Навіть якщо собачник дочекається приїзду патрульного екіпажу, довести його провину практично неможливо. Такий механізм поки що не відпрацьовано.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



