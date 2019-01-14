



Відмовили гальма Як результат — аж п’ятеро пасажирів у лікарні! У Дніпрі вихідними сталися одразу дві аваріїї з трамваями. Один на повному ход протаранила вантажівка. Інший — зненацька зійшов з рйок. Хто відповість за травмованих пасажирів? Десята ранку. Самісінький центр Дніпра — вулиця Січових Стрільців. Проїжджа частина частково заблокована через аварію. Трамвай з пасажирами на повному ходу протаранила вантажівка. Просто дивом обійшлося без жертв. Постраждалих двоє. Водій ваговозу відбувся легкими травмами. А от псажирку трамваю із забоями голови, стегон та ключиці довелось госпіталізували. У поліції вже встановили: червоний сигнал горів саме для вантажівки. Водій виправдовується -зненацька відмовили гальма. А це вже вулиця Любарського. П’ята година вечора. Тут з рейок зійшов трамвай номер 9. Результат — четверо пасажирів у лікарні. Двоє з легкими травмами. А от ще двом не пощастило. У чоловіків через ДТП важкі перелами. Попередньо, причиною аварії стали несправні гальма вагону. За порушення правил дорожнього руху у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Що стало справжніми причинами обох ДТП і хто відповість за травмованих пасажирів — має встановити слідство.

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