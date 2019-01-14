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У Дніпрі подорожчало харчуваня в дитсадках та школах

14 января 2019 18:48

Але є й добрі новини. З січня разом із новими розцінками дітям почали готувати страви з принципово іншого меню. Його розробкою займались лікарі, технологи та активні батьки.  Нагадаємо — усі дитячі заклади Дніпра, що підпорядковуються міській раді, годує одна приватна компанія. Вона виграла цей тендер й тепер відповідає за якість продуктів та технологію приготування страв для дітей. Подорожчання, що сталося у січні — несуттєве, у межах інфляціїї, каже представник компанії контаркт-Продрезерв-5, яка відповідає за харчування дітей у садках та школах. В останніх молодші класи взагалі мають харчуватися безкоштовно — за сніданки вартістю 19 гривень сплачує місто. А ось обіди в групах подовженого дня — повністю за гроші батьків. В дитячих садках батьки сплачують сорок один відсоток вартості їжі, залишок покривається коштом міського бюджету. Новинка цього року — меню, яке аж з серпня розробляли технологи та дієтологи за постійної участі батьків. Останні внесли купу пропозицій щодо осучаснення страв. Дуже багато було скарг на постійні каші — замість них побільшало запіканок. «Розмазні» тепер майже виключені. Більше розсипчастих гречки та рису, до яких додали цибулю, моркву та зелений горошок. Натуральну печінку замінили оладки, рибу — котлетами. Кажуть — зробили це на численні прохання батьків, бо діти, особиво наймолодші, натуральне м’ясо не їдять. Так само замість яловичини, в меню тепер кнелі, які готують в духовій шафі. Один раз на тиждень сосиски залишилися — але лише вищого ґатунку. Вперше в дитячому меню з’явився кабак — з якого готують кашу та додають у випічку. Технолог Продрезерву 5 каже — в новому меню енергоцінність вище, ніж була раніше. Це стосується навіть компоту, в який почали додавати заморожені ягоди. Тим не менш, нововведеннями задоволені далеко не всі батьки. Олександра, мати дитини з алергією. Вона очікувала, що оскільки меню розробляли у тому числі алергологи, то в ньому будуть якісь відповідні зміни. Цього не сталося. Наприклад, в понеділок на сніданок учні молодших класів п’ють какао — який є доволі розповсюдженим алергеном. Альтернативи у вигляді компоту чи чаю — нема. В Продрезерві кажуть — такі питання будуть вирішувати в індивідуальному порядку. Загалом просять телефонувати, якщо готують не смачно. Спершу такі звернення буде опрацьовувати технолог, й подивиться — чи дотримуються на конкретній кухні рецептур. Якщо діти все ж таки не їдять, то готові внести в меню закладу корективи.

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