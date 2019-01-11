



Одруження на біс Всього за чотириста гривень вас розпишуть повторно. Але ця послуга виключно для пар, які перебувають у шлюбі та через час знову прагнуть відчути емоції весільного обряду. Зробити це можна у будь-якому РАГСі України, вартість навіть менша ніж при першому укладанні шлюбу. Такі повторні обІтниці були популярні у сімдесятих-восьмидесятих роках. Зараз на них знову високий попит. Повторно розписатись можна не тільки на ювілей, а у будь-яку дату. Іноді у такий спосіб партнери святкують день свого знайомства. Все виглядатиме по справжньому. Пара навіть отримає свідоцтво про шлюб, але це вже буде дублікат.

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