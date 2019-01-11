11 канал
12 января 2019 | 20:02

Паркування або обкрадання? Паркування або обкрадання?

11 января 2019 18:36

У Дніпрі біля центрального залізничного вокзалу будь-який водій може стати жертвою паркувальників. З якогось дива за втрачений талон там вимагають пів тисячі гривень!
18:50Близько 3 мільйонів фальсифікованих пачок цигарок на тиждень
18:47За рік кількість отримувачів субсидій в місті скоротилася вполовину
18:45Гірників, постраждалих від спалаху метану, доправили в опіковий центр Дніпра
18:41Сміттєвий колапс у центрі Дніпра
18:33Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Одруження на біс

11 января 2019 18:53

Всього за чотириста гривень вас розпишуть повторно. Але ця послуга виключно для пар, які перебувають у шлюбі та через час знову прагнуть відчути емоції весільного обряду.  Зробити це можна у будь-якому РАГСі України, вартість навіть менша ніж при першому укладанні шлюбу. Такі повторні обІтниці були популярні у сімдесятих-восьмидесятих роках. Зараз на них знову високий попит. Повторно розписатись можна не тільки на ювілей, а у будь-яку дату. Іноді у такий спосіб партнери святкують день свого знайомства. Все виглядатиме по справжньому. Пара навіть отримає свідоцтво про шлюб, але це вже буде дублікат.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -3 С°

Ветер: 6,39 м/с

Ночью

Температура: -7 С°

Ветер: 6,39 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.47
 RUB   0.42
 USD   28.15
17:30Т/с Бодо
22:10Огляд світових подій
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+