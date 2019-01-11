11 канал
12 января 2019 | 20:03

Паркування або обкрадання? Паркування або обкрадання?

11 января 2019 18:36

У Дніпрі біля центрального залізничного вокзалу будь-який водій може стати жертвою паркувальників. З якогось дива за втрачений талон там вимагають пів тисячі гривень!
18:53Одруження на біс
18:47За рік кількість отримувачів субсидій в місті скоротилася вполовину
18:45Гірників, постраждалих від спалаху метану, доправили в опіковий центр Дніпра
18:41Сміттєвий колапс у центрі Дніпра
18:33Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу
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Близько 3 мільйонів фальсифікованих пачок цигарок на тиждень

11 января 2019 18:50

У Жовтих Водах викрили підпільні склади та цех, де штампували тютюнові вироби. Контрафактну продукцію з підробними акцизними марками збували по всій Україні. Така діяльність дозволяла злочинцям отримувати на місяць близько трьох мільйонів доларів прибутку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

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