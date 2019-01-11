



Близько 3 мільйонів фальсифікованих пачок цигарок на тиждень У Жовтих Водах викрили підпільні склади та цех, де штампували тютюнові вироби. Контрафактну продукцію з підробними акцизними марками збували по всій Україні. Така діяльність дозволяла злочинцям отримувати на місяць близько трьох мільйонів доларів прибутку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

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