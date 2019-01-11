



За рік кількість отримувачів субсидій в місті скоротилася вполовину Зі 109 до 59 тисяч. Такі наслідки внесених ще навесні змін в порядок призначення державної допомоги. Й нововведення тривають. Монетизація — ось що чекає користувачів субсидій в цьому році. Її вводять задля того, щоб привчити українців економити на комуналці. Вигадати певну суму можливо на більшості послуг, за виключанням хіба що централізованого опалення та вивозу сміття. — Так вважають в управлінні соцзахисту. Відтепер там співпрацюватимуть з Ощадбанком, який й буде вести усі справи з комунальниками. На кожного користувача субсидій заведуть окремий рахунок. Першого червня на них спрямують гроші, які людям вдасться зекономити.

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